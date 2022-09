Byron Castillo sacó la voz para relatar las dificultades que ha debido sortear luego de la denuncia de la Federación Chilena de Fútbol en la que lo acusan de ser colombiano y haber falsificado sus documentos de identidad ecuatorianos.

El organismo que preside Pablo Milad se muestra firme en querer sacar a Ecuador del Mundial de Qatar, a solo dos meses del arranque de la cita máxima del balompié, por el presunto cambio de nacionalidad del seleccionado del ‘Tri’.

Incluso, el pasado lunes, el Daily Mail inglés dio a conocer un audio donde, supuestamente, Byron Castillo confirma que nació en Colombia y hasta que sus documentos fueron adulterados.

El jugador del León mexicano lamentó que este tema, sobre las dudas de su nacionalidad, reflotara a nivel internacional al apuntar que era un caso antiguo fallado a su favor en Ecuador en el año 2021.

“Pase un momento de mi carrera duro, el problema viene de años no de ahora. En lo internacional pensarán que es desde ahora pero eso estaba muy solucionado en Ecuador. Se hizo por la parte de aquel país (Chile), la prensa replicó y se hizo noticia“, apuntó en entrevista con Telemundo.

A un día de su audiencia clave en la FIFA, Castillo indicó “todo el mundo me atacaba, me escribía, me decían y bueno yo decía “wow qué pasa”. Llegó un momento en el que quise ya no seguir porque sentía tanta presión. Llegaba a los estadios y me decían miles de cosas“.

“Hubo en ese momento mucha gente que me apoyó como mi familia. Que siguiera que no hiciera caso a lo que decía la gente. La mayoría era en redes y en los estadios que me decían cosas. Por eso hubo momento que explote y dije no puedo“, complementó.

Byron Castillo fue citado a declarar ante la FIFA para dar este jueves 15 de septiembre su versión de los hechos. Sin embargo, el abogado del jugador, Andrés Holguín, confirmó que su representado no estará presente en la audiencia en Zúrich.

El relato de Byron Castillo