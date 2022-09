El delantero nacional Ángelo Sagal, de los registros del Gaziantep de Turquía, se sinceró ante uno de los momentos más duros que le ha tocado vivir en una cancha de fútbol: el increíble gol perdido por la selección chilena en la final de la Copa Confederaciones 2017.

El exjugador de Huachipato y Pachuca, entre otros equipos, quedó en la memoria del hincha nacional por desperdiciar una opción que pudo cambiar la suerte de La Roja en aquella definición con Alemania. Finalmente, los germanos ganaron 1-0 y levantaron la copa.

Sagal entró desde el banco en la etapa complementaria, con el marcador 1-0 a favor de la escuadra dirigida por Joachim Low, y a los 83 minutos tuvo en sus pies el empate en el Zenit Arena, en San Petersburgo.

Edson Puch evitó que la pelota se fuera por la línea de fondo y tiró rápidamente un centro atrás. El oriundo de Talca quedó solo en el corazón del área, con el arco de frente, y su zurdazo se fue elevado.

Chile vs Alemania Casi #LaRojaDeTodos :'( …. Díaz no fue nada comparado con el pase de Puch que perdió Sagal #VamosChile pic.twitter.com/YIf6dH4Oyn — Rodrhigo (@RodrhigoCL) July 3, 2017

Consultado por el gol perdido, el ariete de 29 años declaró en diálogo con TNT Sports que “recordar ese momento es muy difícil. Para cualquier jugador que tenga una chance así para poder ayudar a su país, que es lo más importante que uno tiene como futbolista, es difícil”.

Sin embargo, Sagal aclaró que esta jugada “ya no me quita el sueño, son demasiados años los que han pasado. Creo que sí fue muy rápida la jugada, y yo justo estaba ahí. Ni siquiera había calentado 10 minutos antes de entrar al partido”.

“Sé que pueden decir ‘tienes que estar preparado’, sí, es así. Pero quizás no me hubiese tocado a mí y otro la hubiese metido o quizás también errado. No lo vamos a saber nunca, pero fue sorpresivo primero que Puch llegara a ese balón”, complementó.

Pese a lo duro que es recordar lo sucedido en Rusia, Sagal afirmó que ya no se queda ‘pegado’ frente a la enorme chance perdida.

“El fútbol es de momentos. Creo que hay momentos en los que no me ha salido nada, me ha costado mucho salir adelante, entrar a la cancha o quizás hacer goles, pero esto es trabajo constante y no se puede decir que hay una clave para salir adelante. Solo trabajar. Si uno trabaja al 100%, uno puede dar más y quizás las cosas pueden cambiar. Hay que ser persistente en la vida”, sentenció.