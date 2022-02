Carlos Caszely recordó a su esposa María de los Ángeles tras su funeral y no pudo ocultar su emoción. "No sé qué voy a hacer ahora", admitió.

No ocultó su emoción. Carlos Caszely, ídolo de Colo Colo y La Roja, rompió el silencio y dedicó especiales palabras a su esposa María de los Ángeles tras su fallecimiento.

Este miércoles, tras el funeral, el ‘Rey del Metro Cuadrado’ atendió a los medios presentes, momento en que aprovechó de agradecer por el todo apoyo recibido en estas complejas horas.

Pero no fue lo único. En medio de sus palabras Caszely se emocionó y recordó a su mujer: “Nadie tuvo una palabra mala de ella, todos los que me hablan me dicen que ella les dijo una frase, o les regaló un abrazo, siempre habia algo que la hacía diferente”, expresó a Tú Día de Canal 13.

“La esposa de un futbolista tiene que ser muy especial, el caso de uno por ejemplo que tuvo la suerte de jugar tanto y no estar los fines de semana, o no estar en algún cumpleaños de un hijo, y ella tenía que hacer de padre y madre. Ella siempre estuvo, ella fue todo, preocupada de todo el mundo, de sus cuatro hijos”, agregó.

En relación a cómo vivir tras la pérdida de su esposa, Caszely sostuvo que “no lo sé, no tengo esa respuesta, no sé qué voy a hacer”.

“Están los nietos, los hijos, los amigos, pero hay algo que es muy difícil. No hay palabras. Ni juntando a Neruda con Mistral, no hay cómo decir con palabras lo que siento”, complentó.

Finalmente, Carlos Caszely celebró la alegría con la que María de los Ángeles enfrentó sus últimos días: “Yo creo que es un mensaje no solo para nuestras familias, sino para todos. Disfrutar cada momebto de la vida”, cerró.