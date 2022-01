Este domingo el entrenador de la selección chilena, Martín Lasarte, habló en conferencia de prensa antes del partido con Bolivia, en el que es fundamental ganar para tener alguna ilusión de clasificar al Mundial de Catar 2022. Aseguró que saben que las chances son complicadas, pero que van a pelear esa posibilidad que queda.

Lasarte habló sobre la ausencia de Eduardo Vargas, que este domingo fue liberado de la convocatoria por molestias físicas. “Eduardo hasta el día anterior del partido participo de manera normal. Durante el partido (contra Argentina), con el cuerpo caliente las situaciones hacen que un dolor sea solo eso, pero terminado el partido las situaciones son otras. Antes de ayer ya no estaba en condiciones de trabajar. La decisión fue que no iba a llegar en condiciones al partido”, explicó.

“Es una baja, esta claro pero eso le puede dar otra oportunidad a otros compañeros. Está Joaquín, está Dávila, que puede jugar por afuera, esta Meneses…en fin, hay otros compañeros que pueden suplir la ausencia de Eduardo”, dijo sobre un posible reemplazante del jugador del Atlético Mineiro.

Otras frases que dejó Lasarte:

Cómo se maneja el ánimo después del partido contra Argentina:

“La obligación como conductor siempre es una vez transcurridas las horas de un partido tratar de mejorar el clima anímico, espiritual. Hay mucha gente de experiencia que lleva a los más jóvenes a entender de que tenemos una oportunidad, lógicamente sabemos lo negativo que sería no ganar pero también pensamos en lo positivo que sería ganar”.

Trabajo en la altura:

“El resultado es el que te marca, pero tengo la sensación de que se han ido adaptando. En los trabajos como la precisión, la posesión, hemos notado que está saliendo mejor”.

Sobre Eugenio Mena y Gabriel Suazo:

“Ya lo comenté el otro día. Vino de su segunda semana de trabajo en Racing con una pequeña sensación negativa (físicamente). En líneas generales, controlándose puede hacer los trabajos y cuando hace carreras largas tiene otras sensaciones. El otro día llegó muy justo y teníamos preocupación de que pueda terminar lesionado. Tenemos dos días más y ver en qué condiciones llega”.

“Gabriel fue llamado por una situación de emergencia, creo que fue para el partido con Ecuador, no recuerdo bien. Lo hizo bien, fue a ese microciclo de los partidos amistosos y lo hizo muy bien. Con su ingreso el otro día (con Argentina) volvió a ratificar. De no mediar la posibilidad de que Eugenio esté 100% o no esté, Gabriel nos deja muy tranquilos, está bien, muy maduro, muy sereno y muy confiado”.

Sobre la adaptación en la altura que podría ser más rápida de los futbolistas que juegan en México

“Respecto a los ‘mexicanos’: no hay una diferencia con otra nómina. Que su aclimatación a jugar en altura, que es otra altura, ojo, nos puede dar algo y lo vamos a considerar, ya sea para el inicio del partido o durante el transcurso del mismo”.

Sobre el haber podido plasmar su idea en la selección:

“Lamentablemente la diferencia grande que tiene una selección a un equipo es la cantidad de posibilidades en el día a día. Pero bueno, la sumatoria de citaciones, de veces que te vas encontrando te va dando determinadas pautas. Hay cosas que entendemos que se van afiatando, se van haciendo recurrentes. Frente a equipos de mayor envergadura nos ha costado, no habíamos perdido con Argentina por ejemplo. Para mi hicimos un gran partido contra Brasil en Santiago, pero te queda esa sensación de que vale poco. Cuando ganás con un argumento que no guste mucho se cuestiona el procedimiento. Y al revés se cuestiona el resultado. Estamos en el debe. Tenemos esta posibilidad, que es complicada, pero vamos a pelear por eso”.

Este martes desde las 17:00 horas Chile jugará contra Bolivia en La Paz en lo que podría ser la última posibilidad de seguir con la ilusión de Catar 2022.