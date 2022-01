En septiembre de 2021, Robbie Robinson protagonizó uno de los momentos más curiosos dentro de la historia de la Selección Chilena.

Y es que el jugador estadounidense de madre chilena fue convocado por Martín Lasarte para la triple fecha de las eliminatorias sudamericanas ante Brasil, Ecuador y Colombia, pero su debut nunca llegó a gestarse.

¿El motivo? El atacante del Inter de Miami CF, aparentemente, no logró acoplarse ni al plantel ni mucho menos al país, por lo que al segundo de entrenamientos en Juan Pinto Durán armó sus maletas y decidió regresar a su tierra de origen.

Ahora bien, cinco meses después del confuso incidente, el jugador de 23 años conversó con el medio Miami Total para ‘romper el silencio’ y entregar detalles sobre su bullado paso por nuestro país.

“Tal vez al pueblo chileno no le gustó, pero es mi carrera y yo tomo mis propias decisiones. Si eso me ayuda o me hace daño, lo que sea, pero soy responsable de mí mismo y soy un hombre. Creo que hice lo correcto”, afirmó el ariete.

El norteamericano también tuvo palabras para referirse a los fuertes ataques que sufrió en ese entonces por parte de los seguidores del ‘Equipo de Todos’, quienes quedaron marcando ocupado ante su indecisión futbolística.

“Realmente no lo esperaba, pero nunca había estado en ese tipo de ambiente. No creo que sea algo personal en mi contra. Creo que solo querían que jugara en su equipo”, agregó.

Por estos días, el deportista se encuentra luchando por destacar en las filas del Inter de Miami, donde no se ha podido consolidar y solo ha tenido un irregular paso.