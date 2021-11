Manuel Pellegrini, técnico chileno del Real Betis, se refirió a las posibilidades que tiene La Roja de llegar al Mundial de Catar 2022 y la “tarea pendiente” que es para él dirigir al combinado nacional.

En entrevista con 24 Horas, el ‘Ingeniero’ analizó el presente del ‘equipo de todos’ y su lugar en las Clasificatorias, donde volvió a caer luego de la última caída ante Ecuador en Santiago.

Sobre el futuro de la Selección, el DT del Real Betis afirmó que “tenemos que jugar todavía con Brasil, Argentina y Uruguay, que son tres rivales importantes”.

“Pero Argentina y Brasil ya están clasificados y queda Uruguay en casa, así que creo que hay muchísimas posibilidades de clasificar”, recalcó Pellegrini.

Luego, el ‘Ingeniero’ indicó que “lo importante es que el objetivo esté de acuerdo con la realidad: si el fútbol chileno está hoy en condiciones de clasificar, sería buenísimo que lo hiciera. Si estamos cuestionando todo y no se clasifica a un Mundial, quizás sería la realidad”.

Su tarea pendiente

Respecto a las posibilidades de dirigir a La Roja, Manuel Pellegrini sostuvo que es una posibilidad latente aunque no para un corto plazo.

“Tendría que ver con qué persona me siento a conversar. No voy a ver si Chile clasifica o no al Mundial, el desarrollo del fútbol es mucho más importante que eso”, sostuvo el DT del Betis.

“Me gustaría muchísimo aportar toda mi experiencia afuera para que el fútbol se desarrollara y, personalmente dentro de mi carrera, dirigir a la Selección de mi país en un Mundial sería un gran logro. ¿Si es una tarea pendiente? Absolutamente”, sentenció el extécnico del Real Madrid, Manchester City, entre otros.

Vale recordar que, con cuatro fechas por disputarse, Chile es sexto en las Eliminatorias a Catar 2022 con 16 puntos, a solo 1 de la zona de repechaje y de la clasificación directa.