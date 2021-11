Carlos Caszely, histórico exjugador de La Roja, puso en duda la “Operación Calama” que la ANFP quiere llevar adelante para que Chile reciba a Argentina por Clasificatorias en el norte.

El equipo dirigido por Martín Lasarte debe enfrentar a la Albiceleste en enero próximo y, después, visitar a Bolivia en altura de La Paz.

Por lo anterior, la opción de jugar ante el combinado trasandino en Calama y preparar allí el viaje a Bolivia no suena descabellado, pero Caszely fue enfático en señalar que eso no ocurrirá.

“No sean ilusos, Argentina no va a ir nunca a Calama. No olviden lo penoso que fue el partido de Brasil con Argentina, cuando entraron jugadores falsificando cosas y no pasó nada, porque son equipos muy poderosos”, afirmó el exjugador, en diálogo con Infinita.

“Yo digo que no vamos a Calama. Alguna razón van a dar. La ANFP pesa menos que un paquete de cabritas en la Conmebol, no sean ilusos”, agregó el ‘Rey del metro cuadrado’.

Luego, Carlos Caszely insistió en que “Argentina va a mover los hilos con la Conmebol, la Conmebol va a mover los hilos con la FIFA… Yo nunca digo ‘de esta agua no beberé’, pero en un 90% creo que es muy difícil que vayan a jugar allá”.

Vale mencionar que Chile y la Albiceleste se enfrentarán el próximo 27 de enero, en duelo correspondiente a la fecha 15 de las Clasificatorias a Catar 2022.