El entrenador de la selección chilena, Martín Lasarte, adelantó este lo que será la dura visita del combinado nacional a Paraguay, en Asunción, en compromiso por las Clasificatorias al Mundial de Qatar 2022.

Respecto al próximo oponente, que contará con el argentino Guillermo Barros-Schelotto como nuevo entrenador, el estratega de origen uruguayo declaró en rueda de prensa que “generalmente las modificaciones traen aparejado un nuevo impulso, energía, discurso, que veces puede mejorarse en el tiempo o no. El tema de la localía es importante, tengo entendido que tendrán un aforo cercano al total. Son aspectos que cuentan hasta cierto punto”.

“Paraguay es un buen equipo, en Copa América nos ganaron bien y vamos a buscar las herramientas que nos permitan mantener la dinámica de los últimos partidos”, añadió.

Continuando con el análisis de la ‘albirroja’, ‘Machete’ dijo que “quizás tienen poco tiempo para trabajar, pero aportan otro tipo de cosas en este momento. Eso hace que los futbolistas estén más concentrados, atentos y motivados”.

Además, el ex técnico de la ‘U’ y la UC apuntó “quedan solo seis partidos, verdaderas finales. Son realmente finales. Vamos a encontrar partidos donde un error, un acierto, desconcentración o de las que se pasan por alto, te puedes llevar un triunfo, una derrota o menos de lo que mereciste”.

Por otro lado, Lasarte no dramatizó por la poca regularidad de Alexis Sánchez y Arturo Vidal en el Inter de Milán. “Esta es la pregunta de siempre. No la menosprecio. Cuando Claudio (Bravo) no jugaba, se comentaba el tema de él. Alexis no venía jugando y para mí hizo una triple fecha fantástica, tomando en cuenta lo poco que ha jugado. Arturo ha competido más”.

“Eduardo (Vargas) viene de una lesión. Maripán, Roco, Gary, Mauricio y Eugenio están jugando. Cada fecha eliminatoria tiene su particularidad. No podemos tener un 100% de efectividad en minutos jugados. No lo conseguimos nosotros y los rivales tampoco. Paraguay incluso tiene jugadores sin club”, agregó.

En cuanto a la baja de Charles Aránguiz y el problema físico que presenta Erick Pulgar, el de Montevideo señaló que “lamentablemente no hay dos jugadores iguales. Vamos a intentar buscar futbolistas que nos den desde un lugar, con sus especificidades, las características para absorber estas dos importantes ausencias”.

Eso sí, aseguró respecto al jugador de la Fiorentina que “en el caso de Erick somos optimistas, los tiempos son tiranos, pero lo veo mejorando. Hoy soy optimista”.

Para terminar, Lasarte aún mantiene el optimismo a tope respecto a la posibilidad de clasificar al Mundial de Qatar. “Estamos intentando aportar cosas para que el equipo crea en sí mismo. Esta fecha es muy importante (…) No creo estar en un estado en el que venda humo, pero tenemos vida y creemos en eso”, sentenció.