Gerardo Seoane, director técnico del Bayer Leverkusen, se mostró contrariado por la citación de Charles Aránguiz a la selección chilena, asegurando que el jugador no está apto físicamente para jugar en la doble fecha de las clasificatorias mundialistas.

En conversación con ESPN, Seoane afirmó que “en este momento no me puedo imaginar que Charles Aránguiz esté para jugar son su selección. A cinco días de unirse a su equipo nacional aún no está trotando, aún no ha tocado balón, no puede estar disponible”.

Ante esta situación el suizo señaló que confía “plenamente en los responsables de la selección chilena. Si tiene que viajar, pues se verá y viaja. Lo mirarán y el jugador tendrá que seguir el proceso de recuperación. Yo creo que lo más importante para las dos partes es la salud del futbolista”.

El estratega detalló que el ‘Príncipe’ volvió “de la última nómina con algunos problemas, que después aumentaron y le crearon una lesión. Lleva sin pisar el campo, sigue entrenando al margen”.

También sostuvo que estará muy contento de que Aránguiz “esté sano y que pueda jugar con la selección. Queremos que nuestros futbolistas jueguen con sus selecciones, es un gran honor tener tantos internacionales”.

“Somos un club que está muy a favor de eso (llamados a la selección). Fichamos jugadores que, si es posible, estén en sus equipos nacionales, porque tiene un gran mercado”, sentenció.

Cabe recordar que Aránguiz fue citado por Martín Lasarte para los duelos ante Paraguay y Ecuador, el 11 y 16 de noviembre, respectivamente, pese a llevar varios partidos sin jugar por lesión.