El entrenador de la selección chilena, Martín Lasarte, se mostró conforme y agradecido de los hinchas luego de la triple fecha de clasificatorias de octubre, en la que La Roja consiguió 6 de 9 puntos posibles y se metió nuevamente en la lucha por ir al Mundial de Catar 2022.

“Arriesgo de parecer, como dicen los españoles ‘a hacer la pelota’, pero la verdad volvimos a vivir una fiesta. El futbol es con gente pero más allá de que sea con gente, hay una comunión muy linda entre los jugadores y la gente, las banderas, la forma de cantar el himno, la forma de alentar durante todo el partido, la forma en que los jugadores se comunican con los hinchas… No pasa en todos lados, es un valor agregado. La gente nos dio y nosotros le pudimos dar y es un elemento importante”, dijo emocionado.

El DT también se refirió a Diego Valdés, y consultado sobre la ‘sorpresa’, ya que se especulaba con que los reemplazantes podían ser Marcelino Núñez o Pablo Galdames, Lasarte comentó que “Nosotros no podemos accionar sobre lo que piensa el resto. Está claro que la ausencia de Charles demandaba un análisis un poquito más profundo de las características de los jugadores que lo podían suplir y bueno, Diego estuvo en la primera línea e hizo un partido para mí fantástico. No es fácil no jugar habitualmente y cumplir a rajatabla, muy cerca de lo máximo que le podíamos pedir”.

En el plano colectivo, destacó que “hay una comunión muy importante entre todos los estamentos que formamos este grupo: los jugadores, funcionarios, gerentes, la gente de prensa, el cuerpo técnico. Esas cosas para muchos no son importantes, para mí son fundamentales. Se nota la cierta versatilidad que el equipo empieza a tener, no solamente puede jugar de una manera. Hoy la ausencia de Charles, un poquito la cuestión física también hacía pensar que las características del juego, de Venezuela, hacía pensar que en algún momento si incluso con el marcador a favor se nos presentaran situaciones como la del tercer gol que aprovechamos. Es cierto que nos ponemos en carrera, tenemos vida, esperanza, ilusión. Es difícil pero de alguna manera lo miramos con otros ojos a lo que lo mirábamos hace un tiempo atrás”.

Lasarte también habló de Erick Pulgar, que anotó dos goles de cabeza. “Hizo un gran partido, fue sustituido por su tarjeta. Creo que hizo un partido fantástico. Nos alegramos también porque Erick fue la consecuencia, un resultado final de una serie de situaciones de balón parado”, explicó.

Asimismo, complementó que “di algunas charlas acá respecto al juego aéreo y lo poco que se le toma en cuenta. Es un elemento más, hoy el partido lo encaminó la pelota quieta, la verdad es que me quedo muy contento además porque Erick, más allá de los goles, hizo un partido muy completo, como siempre”.