Brilló otra vez. Ben Brereton, delantero de La Roja, sumó un nuevo gol con el ‘equipo de todos’, esta vez en el claro triunfo de Chile sobre Venezuela.

El ariete del Blackburn Rovers, a los a los 73 minutos, aprovechó un pase profundo de Jean Meneses para anotar el 3-0 que, a la larga sería definitivo.

Por lo anterior, unos que sacaron pecho por el desempeño de ‘Big Ben’ fueron los de Lancashire, que utilizaron sus redes sociales para destacar el buen partido de su jugador.

“¡Lo hizo de nuevo!”, e “¡Increíble¡” fueron algunos de los adjetivos que utilizó el Rovers para celebrar el tanto del chileno-inglés.

Luego, con el triunfo consumado a favor de La Roja, el Blackburn escribió “no puede parar, no vamos a parar. El ‘Big Man’ anotó otra vez con La Roja y aseguró otra victoria crucial. ¡Lo amamos!”.

🔥 Can't stop, won't stop. 🔥

⚽️ The big man scores again as @LaRoja secure another crucial victory. ¡Lo amamos! 🇨🇱#Rovers 🔵⚪️ pic.twitter.com/lzSeUheo7E

— Blackburn Rovers (@Rovers) October 15, 2021