Diego Valdés, volante de La Roja, se ha ganado los aplausos de los hinchas chilenos tras el primer tiempo del duelo entre Chile y Venezuela por las Clasificatorias a Catar 2022.

El mediocampista del Santos Laguna de México fue la gran sorpresa de Martín Lasarte en el equipo titular y, tras los primeros 45 minutos, cumplió un buen cometido.

Por lo anterior, los fanáticos del ‘equipo de todos’ se agolparon en redes sociales para destacar a Valdés con positivos comentarios.

No me gusta, no me agrada nada, pero, hasta el momento, Diego Valdés no ha andado tan mal

— Roberto Quintana (@QuintanaChile) October 15, 2021