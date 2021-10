Manuel Pellegrini, técnico del Real Betis, volvió a comentar la posibilidad de tomar las riendas de la Selección chilena, negando por ahora la posibilidad de reemplazar a Martín Lasarte y enviando un duro recado a la ANFP.

Y es que en medio de la vorágine por la triple fecha de Clasificatorias, el ‘Ingeniero’ concedió una entrevista al Diario de Sevilla, donde volvió a alzar la voz respecto a La Roja.

“Me plantearía un proyecto serio, pero ahora mismo (la ANFP) no realiza los funcionamientos del fútbol como a mí me gustarían que fueran”, partió comentando Pellegrini.

“Lo he dicho muchas veces, no comparo mi país con un club, pero mientras tenga la alternativa de dirigir clubes voy a dirigir clubes”, agregó el DT del Real Betis.

Consultado por los motivos que lo llevan a elegir equipos antes que una Selección, Pellegrini detalló que “es lo mismo que un club, si tengo una discrepancia con una directiva, me tengo que ir yo, no los dirigentes, que son los dueños”.

“Con Chile es igual. Es mi país, no quiero fracasar, si no tengo una directiva que crea que es la correcta para desarrollar el fútbol, no voy a ir a que me guillotinen”, amplió el DT nacional.

Para cerrar, el ‘Ingeniero’ recalcó que “ojalá se puedan dar ambas cosas en el futuro, me encantaría mejorar el fútbol chileno, no en el sentido de ir a un Mundial, eso es el reflejo, sino con un programa de desarrollo”.

Vale señalar que Manuel Pellegrini vuelve a las canchas con su Real Betis este lunes 18 de octubre cuando, desde las 14:00 horas, visiten al Alavés por la fecha 9 de La Liga española.