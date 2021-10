El entrenador de la selección chilena Martín Lasarte se mostró abatido luego de la derrota por 2-0 ante Perú en Lima y reconoció que este resultado los complica de cara a lo que viene, aunque aseguró que la situación “no es tan lapidaria”. Llamó a la gente a apoyar al grupo de jugadores en los próximos dos partidos, que serán en Santiago.

En conferencia de prensa tras el partido, el uruguayo inició diciendo que “está claro que nosotros vinimos con toda la intención e ilusión de sacar un resultado positivo cosa que no conseguimos”.

Consultado si es que cree que Chile perdió sus chances de ir al Mundial, argumentó que “En la eliminatoria si algo tiene es que cada grupo de partidos modifica. Venimos de cuatro partidos muy complicados. No le pasó a nadie eso. Nos toco a nosotros. Ahora tenemos dos partidos en casa y hay que sacar los 6 puntos”.

Respecto a las sensaciones negativas que dejó este partido pensando en el futuro, cree que “no hay una cuestión lapidaria. En el primer tiempo a excepción de los primeros minutos, tomamos el control, tuvimos ocasiones y después de un saque lateral nos hacen un gol y de alguna manera modificó esa confianza. La segunda parte no la empezamos bien. El equipo intentó sin nada de gran peligro. No creo que eso sea tan lapidario para pensar que no podemos ir (al Mundial)”.

“A mi me compete la responsabilidad como entrenador. El futbol es algo compartido, si no seria muy sencillo, pero evidentemente tengo responsabilidad”, reconoció.

Pensando en lo que viene, el entrenador aclaró que sabe que hay muchas cosas que mejorar para tratar de levantar esta mala racha.

“Así como terminamos jugando es difícil. Paraguay es un equipo duro, evidentemente tenemos que aumentar nuestro caudal de juego, nuestro porcentaje de llegadas y de acierto que ha sido nuestro gran talón de Aquiles. Tenemos que modificar muchas cosas”, lamentó.

Por último, hizo un llamado a los hinchas para que apoyen en los próximos dos partidos que quedan de esta triple fecha de clasificatorias.

“Sé que la gente esté dolida, está triste. Seguramente enojada, frustrada y lo entiendo. Solamente le pido que tenemos dos partidos al fin de local con la posibilidad de que vaya el publico. Que apoyen como han apoyado siempre al grupo de jugadores. Es una situación delicada, nunca hay nada fácil ni sencillo. Entiendo el dolor, la rabia, pero le pido a la gente que acompañen a los jugadores, los necesitamos”, finalizó.