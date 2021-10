Este jueves 7 de octubre se dará el vamos a una nueva fecha triple por las Clasificatorias Sudamericanas para el Mundial de Catar 2022, donde Chile se medirá a Perú, en Lima, y a Paraguay y Venezuela en Santiago.

El cruce de la ‘Roja’ con los incaicos será clave, ya que los dos combinados se están jugando sus últimas cartas para no quedar fuera de la próxima Copa del Mundo.

Tras la disputa de nueve partidos, Perú es séptimo con 8 puntos, y Chile marcha octavo con 7 unidades, superando solo a Bolivia (6) y Venezuela (4).

Programación de la triple fecha de octubre:

Fecha 11 (jueves 7 de octubre):

Uruguay vs. Colombia, a las 20:00 horas. Estadio Centenario.

Paraguay vs. Argentina, a las 20:00 horas. Estadio Defensores del Chaco.

Venezuela vs. Brasil, a las 20:30 horas. Estadio Olímpico UCV.

Ecuador vs. Bolivia, a las 21:30 horas. Estadio Monumental de Guayaquil.

Perú vs. Chile, a las 22:00 horas. Estadio Nacional de Lima.

Fecha 5 (domingo 10 de octubre):

Bolivia vs. Perú, a las 17:00 horas. Estadio “Hernando Siles”.

Venezuela vs. Ecuador, a las 17:30 horas. Estadio Olímpico UCV.

Colombia vs. Brasil, a las 18:00 horas. Estadio Metropolitano “Roberto Meléndez”.

Argentina vs. Uruguay, a las 20:30 horas. Estadio Monumental.

Chile vs. Paraguay, a las 21:00 horas. Estadio San Carlos de Apoquindo.

Fecha 12 (jueves 14 de octubre):

Bolivia vs. Paraguay, a las 17:00 horas. Estadio “Hernando Siles”.

Colombia vs. Ecuador, a las 18:00 horas. Estadio Metropolitano “Roberto Meléndez”.

Argentina vs. Perú, a las 20:30 horas. Estadio Monumental.

Chile vs. Venezuela, a las 21:00 horas. Estadio San Carlos de Apoquindo.

Brasil vs. Uruguay, a las 21:30 horas. Estadio Arena Amazonia.