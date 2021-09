El seleccionado nacional, Ben Brereton, relató las sensaciones que sintió al llegar a La Roja y las pequeñas complicaciones que tuvo con el idioma, especialmente con el himno patrio.

En conversación con el podcast de la Football League Championship, el delantero del Blackburn Rovers comentó que “mi familia está muy orgullosa, apenas había visto a la familia de Chile, así que es algo que definitivamente valoro”.

Además, reveló que en el avión iba nervioso pues se encontraría frente a un equipo que había ganado dos Copas América.

“Estaba un poco nervioso en el avión, porque es un gran equipo que ganó dos Copas América y han jugado juntos por mucho tiempo. Y tener todo el país detrás de mí, realmente fue una tremenda experiencia”, señaló.

“Fue un ambiente muy distinto, los jugadores eran brillantes, los partidos son muy diferentes. Pero intenté entrenar día a día, intentar adaptarme y disfrutar”, agregó.

En cuanto al himno nacional, Brereton confesó que trató de aprendérselo, pero a la hora de entonarlo tuvo algunas complicaciones.

“Traté de aprendérmelo, pero cuando estábamos en la cancha fue un poco difícil para mí recordar las palabras y ponerlas juntas, pero ya manejo el ritmo de la canción. Pero no iba a cantar si no me la sabía perfecto”, aclaró.

Respecto a las dificultades con el idioma, Ben añadió que “en la cancha es más fácil, porque los jugadores juegan en Europa y tienen el lenguaje universal. Pero afuera de la cancha es más complicado”.