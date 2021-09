El director deportivo nacional, Francis Cagigao, ofreció este martes una conferencia de prensa en donde abordó varios temas de la selección chilena, incluyendo la polémica citación de Robbie Robinson.

El atacante del Inter de Miami fue citado para la pasada triple fecha de las clasificatorias mundialistas, pero finalmente abandonó la concentración de La Roja antes del partido con Brasil en Santiago.

Al respecto, Cagigao afirmó que “ha salido mucha información, alguna de ella errónea”. “Un jugador que juega en una liga extranjera, tiene que pasar por lo que se llama FIFA Players Status. Esto no lo he inventado yo o la Federación Chilena de Fútbol”, agregó.

En la misma línea, explicó que “es un documento en donde él (Robinson) tiene que expresar una declaración de intensiones, que quiere jugar para Chile y renunciar a Estados Unidos”.

El directivo señaló que “se dijo en muchos medios y tengo entendido que por A y por B no hubo una carta de renuncia. Aquí está la carta de la renuncia, donde él renuncia a jugar con los Estados Unidos”.

“Está claro que después para jugar, para poder solo representar a un país u otro, tienes que jugar un minuto, estar un minuto en campo, pero este es un documento que es necesario para el FIFA Players Status”, complementó.

Cagigao sostuvo que “no lo hemos inventado nosotros, necesitamos este documento. Es mentira total de que no teníamos este documento y que no estaba firmado”.

Además, indicó que él fue el que tomó la determinación de que Robinson dejara la concentración de la selección chilena, luego de que el atacante no se mostrara cómodo con la decisión que había tomado.

“El chico no estaba contento cuando llegó acá, no se le vio suelto, yo decidí mandarlo para la casa. Hay informes médicos y psicológicos que por ética no se pueden mostrar”, cerró.