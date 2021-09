El presidente de la ANFP, Pablo Milad, confirmó este viernes que los jugadores que juegan en el fútbol inglés Francisco Sierralta y Ben Brereton sí vendrán para la triple fecha de clasificatorias de octubre.

Luego de la dura pasada de septiembre y analizando los resultados obtenidos, el presidente de la ANFP también habló de lo que se viene y lo que proyecta como resultados de La Roja en octubre.

En conversación con Canal 13, Milad aseguró que “la buena noticia es que hoy por la mañana llegamos a un acuerdo con los equipos ingleses y van a ceder a los dos jugadores a Ben y a Pancho y vamos a tener a Vargas también. Y vamos a tener a Alexis que ya empezó a entrenar, y eso es muy bueno para nosotros”.

Respecto a la triple fecha que recién pasó, lamentó que “La expectativa que teníamos era al menos sacar 4 puntos y esto no se cumplió. Y esto nos obliga a la próxima fecha triple a sacar a lo menos 7 puntos y ojalá sean 9. Y esto nos dejaría en carrera aún, no hemos perdido la fe, no hemos perdido la esperanza, a pesar del primer tiempo de ayer para el olvido, la verdad es que nos pasaron por arriba. El segundo tiempo se equiparó pero no nos alcanzó”.

Ya pensando en la triple fecha de octubre, cuando La Roja tenga que enfrentar a Perú en Lima, a Paraguay en Santiago y a Venezuela en la capital chilena, Milad advirtió que está la obligación de sumar.

“La que viene (triple fecha) no es tan difícil para nosotros desde el punto de vista logística, pero en los futbolístico tenemos la obligación de ganar”, cerró.