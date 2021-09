La Conmebol confirmó este sábado que en octubre se jugará una nueva fecha triple en las Clasificatorias Sudamericanas al Mundial de Catar 2022, en las que Chile se medirá ante Perú, Paraguay y Venezuela.

El ente rector del fútbol regional informó en un comunicado a las asociaciones que “octubre constará igualmente de una triple fecha, que al igual que septiembre contará con dos días adicionales para su disputa”.

Además, solicitaron que hasta el viernes 10 de septiembre las selecciones confirmen la hora, ciudad y estadio de los compromisos.

Vale señalar que las fechas que se jugarán serán la 11, 12 y la 5, pendiente por su postergación debido a la pandemia.

Revisa la programación:

Fecha 11, jueves 7 de octubre:

Uruguay vs Colombia

Perú vs Chile

Venezuela vs Brasil

Paraguay vs Argentina

Ecuador vs Bolivia

Fecha 5, domingo 10 de octubre:

Colombia vs Brasil

Venezuela vs Ecuador

Bolivia vs Perú

Argentina vs Uruguay

Chile vs Paraguay

Fecha 12, jueves 14 de octubre:

Colombia vs Ecuador

Brasil vs Uruguay

Bolivia vs Paraguay

Argentina vs Perú

Chile vs Venezuela