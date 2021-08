No vendrá. El Blackburn Rovers, equipo del delantero de La Roja Ben Brereton, confirmó que no cederá al atacante para la fecha triple de Clasificatorias a Catar 2022.

A través de un comunicado, el cuadro de la segunda división inglesa anunció que, al igual que los elencos de la Premier League, los de la Championship no responderán a las convocatorias de selecciones en la “lista roja” del gobierno británico.

“Los clubes de la EFL han tomado hoy la decisión colectiva de no liberar jugadores para partidos internacionales que se jugarán en países de la ‘lista roja’ del gobierno del Reino Unido el próximo mes”, detalló el equipo con sede en Lancashire.

Así las cosas, ‘Big Ben’ se suma al defensor central Francisco Sierralta, jugador del Watford, quien tampoco será parte de La Roja.

EFL clubs have today taken the collective decision not to release players for international matches that are to be played in countries on the UK Government’s ‘red list’ next month.#Rovers 🔵⚪️ https://t.co/wzfcUOiFqb

— Blackburn Rovers (@Rovers) August 25, 2021