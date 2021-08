El técnico de La Roja, Martín Lasarte, destacó el presente goleador del delantero de Colo Colo, Iván Morales, en la previa de la triple fecha clasificatoria rumbo a Catar 2022.

Durante la semana se espera que ‘machete’ entregue la nómina para los partidos, y en la antesala se refirió a la gran campaña que está realizando el atacante albo.

“Abrigo la más grande esperanza. Que un jugador haya debutado tan joven es significativo, nadie debuta tan joven por capricho. Evidentemente ya demostraba a temprana edad una serie de características”, dijo en conversación con Redgol.

“Se está dando algo que me ha llevado muchas veces a la discusión. Los jugadores jóvenes en general, con mucha calidad, tienen una aparición fulgurante. Los sorprenden a todos, y llegan a un lugar y tienen una especie de descenso porque se tienen que acomodar, adaptar hasta que encuentren su meseta y luego van para arriba”, agregó.

“Quizás sea el caso de Iván. Iván está en esa etapa, de consolidación. Ser el centrodelantero de un equipo grande no es para cualquiera. Hay muchos delanteros extranjeros en Chile, o de harto recurrido. Que aparezca Iván con esta consolidación es muy bueno”, añadió.

“Congratula mucho. Estuvo en un microciclo con nosotros. Lo evaluamos como a otros chicos y es la única manera, porque lo que diferencia a la selección con un club es que en el club los tienes todas las semanas y la evaluación la haces sin que nadie se entere”, explicó.

Por otro lado, el seleccionador abordó la situación de Alexis Sánchez, quien se está recuperando de una lesión y es duda para esta triple fecha clasificatoria.

Según medios italianos, el Inter le habría dicho que no a La Roja en la citación, algo que desconocer el técnico uruguayo.

“A mí nadie me dijo nada, pero nada en absoluto. Y nadie me ha comentado que haya llegado ningún tipo de comunicación. De hecho, la nominación de hoy está ligada a una serie de informaciones de varios jugadores, entre ellos de Alexis, y todo lo que lo rodea: el jugador, el club, el cuerpo médico de Inter, la clínica de Barcelona… es decir, conseguir toda la información y tomar una decisión. Pero no hubo nadie que nos haya planteado no convocarlo”, cerró.