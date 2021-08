La fecha triple de las Clasificatorias rumbo al Mundial de Catar 2022 se aproxima a pasos agigantados, y en La Roja ya piensan en nombres para enfrentar a Brasil, Ecuador y Colombia.

Tomando en cuenta lo realizado por el elenco de Martín Lasarte en la pasada Copa América, donde la falta de gol fue un punto clave, no extraña que el estratega del ‘equipo de todos’ piense en delanteros. Más aún, considerando las dudas en torno al estado de Alexis Sánchez.

Por lo anterior, uno que asoma como opción es el chileno-estadounidense Robbie Robinson Belmar, atacante de 22 años perteneciente al Inter de Miami de la MLS.

Es más, de acuerdo a TNT Sports, el hijo de padre norteamericano y madre chilena ya fue reservado por Lasarte para los partidos que La Roja tendrá durante los primeros días de septiembre.

Según el citado medio, el novel delantero ya cumplió con todos los trámites para jugar por la Selección nacional y su convocatoria es inminente.

Robbie Robinson es una de las figuras del Inter de Miami, que viene de ganar 3-2 al Chicago Fire con un gol, precisamente, del atacante chileno.

The assist from Gonzalo ➡️ the finish from Robbie 👌

Game on at #DRVPNKStadium!#InterMiamiCF | #MIAvCHI pic.twitter.com/aaMLgSeUdS

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 19, 2021