Christiane Endler, portera y capitana de La Roja femenina, palpitó lo que será el debut olímpico de la Selección en Tokio 2020.

La flamante guardametas del Olympique de Lyon, en conferencia de prensa, anticipó que “ha sido una muy buena semana, afinando los últimos detalles. Estamos contentas, viviendo este proceso conscientes de que estaremos en una de las citas deportivas más importantes del mundo. Es algo único para nosotras y estamos muy contentas”.

“Queremos representar a Chile con mucha actitud, garra, esfuerzo, como siempre lo hemos hecho. Queremos darle una alegría a los hinchas”, añadió ‘Tiane’.

Luego, consultada por la preparación de cara a la cita olímpica, Endler sostuvo que “llegamos bien preparadas, tuvimos un buen amistoso con Alemania, y creo que hemos tenido un tiempo necesario de estar juntas y preparar lo que se viene. Nos hemos afiatado, queremos mostrar la progresión que hemos tenido, iremos a competir y no solo a participar”.

“A Francia 2019 llegamos muy ansiosas, era nuestra primera competencia de ese estilo. Hoy llegamos con más confianza, con compañeras que llevan jugando harto tiempo en Europa. estamos todas muy enfocadas en lo que estamos viviendo”, complementó la capitana.

“Yo no aguanto faltas de respeto”

Pero Endler también se dio un tiempo para analizar algunas ausencias en el plantel de 22 jugadoras que dirá presente en Tokio, específicamente la de la arquera Ryan Torrero.

La chilena-estadounidense utilizó sus redes sociales para publicar un sentido comunicado, lamentando su no convocatoria y la pena que sintió al quedarse abajo del avión a los Juegos Olímpicos.

Consultada por esta situación, Endler fue clara y lanzó que “nunca he opinado sobre las personas que el entrenador decide llevar o no, pero no estoy de acuerdo con ella, que desde el último proceso que ya no está”.

“Esto es una opinión muy personal, pero para estar acá hay que respetar, al cuerpo técnico, a las compañeras. Hay que tener una buena actitud hacia todas y creo que ella le faltó el respeto al entrenador de arqueros, con una muy mala actitud para entrenar”, detalló la capitana.

“Yo no aguanto las faltas de respeto hacia el entrenador y cualquier persona que trabaje con nosotras. Para estar acá no solo hay que tener talento”, concluyó Tiane.

Vale mencionar que La Roja debutará en Tokio este 21 de julio, a las 03:30 horas de Chile, cuando enfrente a Gran Bretaña en el Domo de Sapporo.