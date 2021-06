Martín Lasarte, técnico de La Roja, adelantó el choque de este martes ante Bolivia por la octava fecha de las Clasificatorias rumbo a Catar 2022.

El estratega uruguayo, en conferencia de prensa, afirmó que habrán algunos cambios en el ‘equipo de todos’ y ratificó la ausencia de Arturo Vidal.

“Estamos hablando de un tema de salud y esto tiene que ser referenciado primeramente por tema sanitario. Desde ese punto de vista por un tema reglamentario Vidal no estaría en condiciones de poder participar. Eso es lo tenemos entendido por lo menos hasta hoy, no sabemos de algún cambio o modificación, pero hoy la situación es esa”, partió comentando ‘Machete’.

Luego, respecto al duelo ante La Verde, que viene de vencer 3-1 a Venezuela, Lasarte indicó que “será un duelo distinto al amistoso que enfrentamos. Hay muy pocos equipos que hacen lo mismo cada partido. Seguramente habrá una tendencia a repetir como nosotros. No tenemos tanto tiempo de trabajo, pero hay cosas en las que hacemos hincapié e intentaremos repetir”.

Consultado por si alista cambios en el once inicial, el DT de La Roja sostuvo que “en el recorrido te vas dando cuenta que no tienes los jugadores necesarios o no están en el mejor momento, y eso te puede llevar a cambiar. Yo creo que hay una idea base, pero también se puede modificar. Incluso con los mismos nombres podemos dar una idea diferente, cosa que creo que vamos a llevar a cabo”.

Por último, Lasarte recalcó que “ante Argentina hicimos un primer tiempo correcto, se hizo lo que pretendíamos hacer. En el segundo tiempo estuvimos más espeso. Tenemos que tratar de manejar el balón con mayor velocidad, porque Bolivia dejará poca distancia entre sus líneas defensa-volantes”.

Chile y Bolivia se enfrentan este martes 8 de junio, a partir de las 21:30 horas, en el estadio San Carlos de Apoquindo.