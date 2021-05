El chileno-inglés Ben Brereton relató cómo ha vivido estos primeros días como seleccionado nacional tras el llamado de Martín Lasarte.

“Sé que es un equipo muy exitoso, que gana partidos y que ganó la Copa América. Un muy buen equipo, con jugadores de muchísima experiencia, así que estoy muy emocionado de aprender de ellos y así mejorar”, dijo en conversación con La Tercera.

Respecto a sus orígenes, el jugador de La Roja reveló que su madre no era seguidora del fútbol, pero su abuelo sí. De hecho, veía siempre los partidos de la selección.

“Mi mamá no es seguidora del fútbol, pero mi abuelo seguía mucho a la selección chilena, más que a un equipo en concreto. Y cada vez que Chile jugaba, él los apoyaba. En ocasiones, se generaban discusiones familiares sobre qué selección era la mejor, si la chilena o la inglesa”, señaló.

Además, Brereton aclaró que no se arrepiente de haber elegido a Chile. “Definitivamente, no. Elegí venir a Chile, porque quiero jugar por Chile. Lo que pase no me importa. Quiero jugar por Chile. Es un gran honor y un privilegio ponerme esta camiseta y jugar un minuto. No estoy pensando en Inglaterra, vine aquí a jugar por Chile”. explicó.

Consultado por los jugadores con los que más se ha relacionado, el delantero comentó que “he conversado más con Francisco Sierralta, que habla un muy buen inglés y juega en la misma categoría que yo (Championship). También he hablado mucho con Sebastián Vegas, porque estuve con él la primera noche en Juan Pinto Durán, y él también habla muy bien inglés; pero, en líneas generales, me he llevado muy bien con todos”.

Respecto a su estilo de juego el atacante agregó que “me defino como un futbolista que le gusta estar en contacto con la pelota. Algunos pueden pensar que por mi envergadura no es así, pero a mí me gusta tener la pelota y atacar la línea defensiva, hacer movimientos al espacio, entrar en el último tercio del campo y crear ocasiones de gol, porque soy un jugador netamente ofensivo”.