El técnico de La Roja, Martín Lasarte, señaló que el objetivo primordial de la selección son las clasificatorias rumbo a Catar 2020, restándole un poco de importancia a la Copa América.

“Nosotros nos fijamos como objetivo primordial las Clasificatorias, con diferencias en este caso. No es que la Copa América no nos importe, pero sí le daremos más importancia a las eliminatorias. Lo que vamos a intentar en la Copa es la mixtura”, dijo en conversación con TNT Sports.

No me gusta la palabra recambio porque siento que es uno por otro, me gusta más renovación. Si hay algo que tiene bueno Chile es que en poco tiempo ha conseguido las cosas más importantes de su historia y la gran mayoría de esos jugadores están todavía”, agregó.

Por otro lado, el entrenador se refirió a la polémica que ocurrió con la capitanía de La Roja en el amistoso ante Bolivia.

“Me tocó ser capitán en casi todos los equipos donde estuve y el entrenador me explicaba por qué. Ahí desarrollé una suerte de idea al respecto. Hoy entiendo que hay cosas que se perciben rápidamente, pero hay casos donde es más difícil. En Europa aprendí, que no se hace tanto acá en Sudamérica, es que hay un grupo de líderes”, expresó.

“Hay uno que lleva la jineta para el sorteo y quizás tiene más participación, hay otros que comparten con él esa situación en otros partidos, frente a la directiva o pelear premios. La capitanía debería estar casi clara, el tema es que a veces hay más de uno y elegir es complicado. Pero es un aspecto individual cuando lo que importa es lo colectivo”, agregó.

Finalmente, Lasarte tuvo palabras para la preparación de La Roja de cara al duelo ante Argentina por clasificatorias y Copa América.

“Vamos en la cuarta o quinta planificación. Lo peor es que estamos con problemas para el partido con Argentina por Eliminatorias. Ese duelo se juega en Santiago del Estero, y pretendemos quizás viajar el día anterior al partido, pero el gobierno argentino aparentemente nos obliga a ir a Buenos Aires primero”, cerró.