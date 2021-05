El director técnico de la selección chilena, Martín Lasarte, se refirió al presente de La Roja y las metas que se ha impuesto para la próxima fecha doble de las clasificatorias mundialistas, confirmando que jugará la Copa América con un equipo mixto.

En conversación con el sitio web de la FIFA, Lasarte al analizar el rendimiento de la escuadra nacional en las eliminatorias afirmó que “siento que Chile hizo méritos para tener más puntos, que le permitirían estar en zona de clasificación”.

“Colombia le empata un partido muy trabado; Uruguay le gana en el último minuto con un tiro de lejos; Venezuela, también sobre el final… Chile tuvo sus oportunidades. Esa sensación me vale para establecer lo que viene y lo que podemos llegar a ser”, agregó.

Asimismo, reconoció que en los duelos previos “lo que menos me gustó, o lo que más me preocupa, son los goles tardíos que recibió. El cierre de los partidos es algo muy importante, más a este nivel”.

Por contraparte, planteó que “lo que más me gustó es que hay un base, una estructura que se mantiene en el tiempo y sigue válida. Hay futbolistas que son el sostén del equipo, que están en una condición muy importante, y serán los estandartes para llevar adelante el deseo de volver a un Mundial”.

En la misma línea, “machete” aseguró que “debemos continuar con algo que Rueda comenzó, el intentar una regeneración, palabra que me gusta más que recambio. Una regeneración implica que futbolistas de etapas anteriores convivan con la sabia nueva, en un proceso que debe darse pautado y pausado, con transferencia de experiencias”.

Consultado sobre la preparación de los próximos partidos ante Argentina y Bolivia, el DT reconoció que “estamos en una situación difícil, comunicarse digitalmente con los jugadores es muy distinto al cara a cara”.

“Tratamos de almacenar información y transmitírsela de manera clara y concreta: en lugar de 15 conceptos complejos, prefiero que sean cinco simples, basándonos en lo que ya se hizo, y bien, para trabajar desde ahí cuando nos juntemos”, añadió.

Consultados sobre cómo afrontará la próxima Copa América, el uruguayo fue claro al señalar que “el gran objetivo es clasificar al Mundial. Para la Copa América, como está dada hoy, pensamos en una mixtura, dándole minutos a aquellos muchachos que no han competido o compitieron poco”.

“Porque, además, los vamos a necesitar muy rápidamente en la eliminatoria, y si clasificamos, en el propio Mundial. En este sentido, vemos a la Copa América como una solución, no como un problema, y no pensamos que eso deba perjudicar el resultado deportivo”, complementó.

Estas declaraciones contradicen a las señaladas por Arturo Vidal, quien la semana pasada en ESPN dijo que no le gustaba la idea de presentar dos equipos.

“La selección chilena tiene que ir a ganar, no a participar. He escuchado eso de que se quiere armar un equipo para las eliminatorias y otro para la Copa América y no me gustaría”, dijo.

Consultado finalmente sobre los que representa clasificar a un mundial, Lasarte aseveró que “más que una obsesión lo siento como una obligación, aunque uno hace eso con gusto”.

“Unos meses atrás me tocó vivir un tema de salud preocupante, que por suerte se revirtió, y hoy veo las cosas desde otro lugar. Hago lo que me gusta y trabajo de lo que quiero. Estoy en un país donde me siento como uno más, y tengo el mismo objetivo que todos. Pondré trabajo, entrega, voluntad y un poco de talento (risas), junto a mi mayor dedicación y fuerza de voluntad. El tiempo dirá si fue suficiente”, sentenció el entrenador uruguayo.