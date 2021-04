Un duelo especial ante Canadá tendrá en los Juegos Olímpicos la defensora chilena Carla Guerrero.

Así lo admitió la propia ‘Jefa’ en diálogo con el sitio oficial de FIFA. ¿La razón? Quiere disculparse con una crack que mordió hace 10 años.

“La mordí en un amistoso hace años. ¡Lo digo y me avergüenzo! Ojalá nos crucemos en Tokio, acepte mis disculpas e intercambiemos camisetas”, admitió la defensora nacional.

Guerrero rememoró el encuentro contra las canadienses en Brasilia, en el marco del Torneo 4 naciones del 2011 que disputaron también el dueño de casa y Escocia.

La víctima de la zaguera chilena fue Christine Sinclair, delantera y capitana de las ‘rojiblancas’. “Ojalá nos crucemos en Tokio y acepte mis disculpas”, insistió Guerrero.

Al ser consultada por la acción, la futbolista de la U explicó que “era más chica, me ponía muy nerviosa y no sé qué me pasó. Me dije: ‘¡Qué hice!’. Me sentí realmente mal y quise disculparme, pero no pude hacerme entender”.

Guerrero, finalmente, recordó también que ese día Chile dio el golpe ante Canadá. “Aquella vez ganamos 1-0, y si bien pasaron varios años, hemos crecido a un ritmo parecido, y podemos jugarles de igual a igual a pesar de que reconocerla como potencia”.

En específico, La Roja se impuso con un gol de cabeza de Yanara Aedo tras un centro de Francisca Lara. Después Chile vencería a Escocia 4 a 3 clasificando a la final.

En el duelo por el título el equipo chileno nada pudo hacer ante las anfitrionas: fue un contundente 0-5.