Hay pasajes a Tokio. La Roja femenina igualó este martes sin goles ante su par de Camerún y, sumado al triunfo 2-1 en el encuentro de ida, se quedó con el Repechaje Olímpico.

De esta manera, el ‘equipo de todos’ se sumó a otras once selecciones que estarán en la cita de los cinco anillos, en uno de los torneos más difíciles del balompié femenil.

Además de Chile, en Japón estarán las anfitrionas, China, Brasil, Estados Unidos, Canadá, Zambia, Australia, Países Bajos, Gran Bretaña, Suecia y Nueva Zelanda.

Vale mencionar que el torneo se jugará con tres grupos de cuatro equipos, donde avanzarán a cuartos de final las dos mejores selecciones de cada zona y las dos mejores terceras.

El sorteo se realizará el próximo 21 de abril y La Roja ocupará el bombo 4 (ordenados por ranking FIFA), donde también estarán Zambia y China.

En el bombo 1, en tanto, estarán Japón, Estados Unidos y Francia; en el bombo 2 estarán Países Bajos, Suecia y Reino Unido; y el bombo 3 estará compuesto por Australia, Brasil y Canadá.

Our line-up for women's football at #Tokyo2020 is complete! The final two spots were secured by China and @LaRoja in today's play-off matches 🇨🇳🇨🇱

Who do you think will win gold at @Tokyo2020? #StrongerTogether | @FIFAWWC

— Olympics (@Olympics) April 13, 2021