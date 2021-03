Este jueves la selección chilena de fútbol femenino viaja a Turquía para enfrentar el ansiado repechaje a los Juegos Olímpicos de Tokio, que se han postergado por las limitaciones producto de la pandemia.

En la previa del viaje, el entrenador José Letelier habló con El Expreso Bío Bío para dar sus sensaciones de lo que serán estos partidos que le podrían dar la clasificación a la Roja a los Juegos Olímpicos.

Sobre las medidas por la pandemia, el DT explicó que al equipo no les dieron la posibilidad de vacunarse, aunque complementó que “yo estoy vacunado por la calendarización que ha hecho el Ministerio de Salud. Siempre nos hemos regido por lo que nos determina el área medica de la selección basado en los protocolos que establece el Ministerio de Salud”.

Por la contingencia mundial, tanto el partido de ida como el de vuelta se jugarán en Antalya, en Turquía. Mientras la ida será el 10 de abril, la vuelta está programada para el 13 en el mismo estadio de la ciudad turca.

“FIFA estableció jugar en un terreno neutral, a eso se le suman las jugadoras que están en Europa, pero independiente de eso son dos partidos, el primero como visita y el segundo como local. Hay que tener la precaución y consideración que independiente de que sea cancha neutral las condicionantes son distintas”, cuenta.

Letelier se refiere a que el gol de visita sí cuenta para decidir a las clasificadas a la cita olímpica. “En el papel sí existe la localía, son partidos distintos y lógicamente que el primer partido va a ser muy determinante en lo que pueda pasar en el segundo”, complementa.

Contexto COVID-19

La situación en la que se jugará el repechaje es completamente anormal a lo que se está acostumbrado en el fútbol y en la selección lo tienen claro, aunque no van a poner excusas e irán por la clasificación.

“No es algo habitual de no entrenar permanentemente. Por esta situación tampoco pudimos jugar en las fechas fifas durante el año. Afortunadamente se pudo jugar el Campeonato Nacional, dos equipos pudieron jugar Copa Libertadores, tenemos 6 jugadoras en el extranjero que están jugando permanentemente y eso nos ayuda mucho. Hemos tratado de generar competitividad, pero es parte de la situación, tenemos que adaptarnos, no creo que en Camerún la realidad sea muy distinta. Vamos a asumir la responsabilidad, no vamos a pretender buscar excusas. Es la situación y la vamos a afrontar”, comenta.

Sobre las rivales, Letelier cuenta que “son jugadoras potentes, rápidas y son bastante difíciles de controlar. Sin duda que es un factor importante, sin embargo nosotros vamos a tratar de contrarrestar eso y con nuestras armas conseguir la clasificación”.