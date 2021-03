José Luis Letelier, técnico de La Roja femenina, salió al paso de las especulaciones por la no citación de Su Helen Galaz y María José Rojas al repechaje olímpico.

La primera de ellas reveló en sus redes sociales que no estará ante Camerún para ir en búsqueda de los pasajes a los Juegos Olímpicos, mientras que la delantera no es citada desde 2019.

Al respecto, en entrevista con Contragolpe, Letelier aclaró los rumores y aseguró que no hay nada extraño en la ausencia de las dos jugadoras.

“Su Helen fue citada y ella optó por no participar ni ser parte de este proceso. Es una jugadora que, permanentemente, estuvo citada a los microciclos, fue al Mundial, etc. Pero son decisiones personales”, detalló el DT respecto a Galaz.

“Yo no me voy a referir, en particular, a lo que ella ha señalado. Si es que alguna jugadora toma una decisión, esta es y será respetada”, añadió Letelier.

Luego, consultado por Rojas, el técnico de La Roja femenina indicó que “ella es una jugadora que participó con nosotros en una primera etapa. Fue muy importante en Copa América, también fue nominada al mundial… Dadas las características de lo que queremos lograr, a María José no la hemos considerado”.

“No tiene nada más que relación que con decisiones técnicas. Así como, en esta convocatoria, también hay jugadoras que no han sido citadas. Son decisiones que tienen que ver con lo técnico, nada más”, concluyó Letelier.

Vale recordar que Chile enfrentará a su par de Camerún el próximo 10 y 13 de abril. Ambos duelos se disputarán en la ciudad turca de Antalya