El exentrenador de La Roja, Juvenal Olmos, se refirió al sorpresivo llamado que recibió Martín Lasarte de parte del antiguo técnico del ‘equipo de todos’, Reinaldo Rueda, quien le deseó lo mejor al uruguayo en esta nueva etapa.

En conversación con BioBioChile, Olmos criticó al colombiano y declaró que nunca pudo conocer más allá del personaje.

“De pronto hay técnicos que a pesar que están mucho tiempo en un lugar, uno los desconoce por completo, no tienen cercanía. Ubican al personaje pero no a la persona. A mí me pasó eso con Rueda, ubicaba perfectamente al personaje, al técnico, pero me fue muy difícil capturar señales de la persona, del que estaba atrás. Si tenía ganas, si estaba estimulado, se me perdió. Es algo que no me pasa habitualmente, a Lasarte ya lo ubico, Sampaoli, Bielsa, uno los ubicaba dentro del contexto país. Sabían que iban a tal restaurante”, dijo.

Además, señaló que “lo de Rueda fue extraño, parecía que uno no lo podía ubicar en ningún lugar. No sé cuál fue la jugada que quiso hacer llamando al técnico actual”.

Por otro lado, el entrenador analizó a Universidad Católica y su estreno en este Campeonato Nacional ante Ñublense en Chillán, este domingo.

“Logró una diferencia con muchos clubes, tiene un trabajo estimulado por ellos mismos. Desde su directorio pareciera que no hay dificultades. Hace muchos años que no veo declaraciones del capitán de la UC contra el presidente. Ha hecho cosas interesantes que están sostenidas por los cinco títulos en los últimos seis años. Las conformaciones de sus planteles las hacen adentro, con una secretaría técnica, en combinación con varios profesionales, y se han arriesgado de contratar al técnico después”, explicó.

“Es un club que va a la vanguardia a nivel local, quizás les está faltando ese salto en el concierto internacional. A Poyet le decía que a la UC le había faltado en sus últimos procesos era haber exprimido %100 tácticamente al equipo. La UC a nivel nacional no se exprime, porque le basta con lo que tiene”, lanzó.

Finalmente, Olmos fue consultado por los candidatos al título en esta nueva edición del Campeonato Nacional, dejando de lado a Universidad Católica.

“Por lo que contrató, Deportes Antofagasta es un equipo que tiene buen plantel, la Unión Española es un equipo que se reforzó de buena forma. La conducción de José Luis Sierra, podría estar disputando algo más importante. Colo Colo es Colo Colo y siempre tiene la obligación de pelear el título, pero tanto ellos como U. de Chile están a un punto de quiebre en sus conducciones”, cerró.