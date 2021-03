El defensor de La Roja, Francisco Sierralta, agradeció a Reinaldo Rueda por hacerlo debutar en el ‘equipo de todos’.

El exentrenador de la selección lo llamó para los amistosos ante Rumania, Serbia y Polonia, y Sierralta no lo olvida.

Tras su debut, el defensor logró ganarse un puesto en el equipo titular, mostrando un gran rendimiento. Ahora, a dos meses de la partida de Rueda, el jugador le agradeció por darle esa oportunidad.

“Rueda me hizo debutar, me fue a ver a Parma cuando no jugaba. Me dio la confianza. Se agradece, es un técnico que vio cualidades en mí. Le deseo lo mejor”, dijo en conversación con ESPN.

Además, el defensor aclaró que quiere seguir dando lo mejor por la selección, ganar confianza y consolidarse en el equipo titular.

“Lo que más quiero es seguir jugando en el equipo, agarrar confianza. Si tengo oportunidad de jugar, encantado, y si no me toca, estar preparado y apoyar”, cerró.