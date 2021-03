Martín Lasarte, estratega de La Roja, palpitó este jueves lo que será su debut al mando del ‘equipo de todos’, que enfrentará este viernes a su par de Bolivia en Rancagua.

Pero, además de entregar detalles de lo que espera proponer para el combinado nacional, ‘Machete’ reveló un desconocido cruce teléfono con Reinaldo Rueda, extécnico de la Selección chilena.

“Lo único que hicimos con el profe fue saludarnos. Él (Rueda) fue muy generoso en llamarme para enviarme sus saludos y buenos deseos”, comentó Lasarte.

Luego, profundizó con que “a mí personalmente no me pareció, o no me hubiera sentido cómodo llamándolo en el hecho de que él haya tomado otra Selección en este caso”.

“No me parecía, no me sentía cómodo. No es un tema de él, fue de mi parte”, añadió el charrúa, destacando que el colombiano tuvo la mejor de las intenciones.

Chile y Bolivia se enfrentarán este viernes 26 de marzo, a contar de las 22:00 horas, en el estadio El Teniente de Rancagua.