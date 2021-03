Luego de que se confirmara las fechas y sede de los partidos del repechaje para los Juegos Olímpicos para Tokio, la selección chilena femenina por fin entrena con la certeza de cuándo se jugará la esperada serie.

En ese sentido, la delantera nacional María José Urrutia ve con optimismo el desafío y el hecho de jugar ambos partidos en Antalya.

“Jugar en Turquía no me parece tan mala idea teniendo en cuenta que en Chile quizás no podíamos tener a todas las jugadoras que se encuentran fuera. El año pasado jugamos en Turquía, es un clima más favorable para nosotras. Creo que hay que verle el lado positivo más que el negativo, solo depende de nosotras”, aseguró la goleadora en conversación con Bío Bío Deportes.

Si bien las jugadoras se han mantenido entrenando junto al equipo técnico de José Letelier, hasta este lunes todavía no se sabía oficialmente cuándo iban a ser los partidos ante Camerún.

“La ansiedad ha sido bastante difícil de manejar, hasta el día de hoy estaba la incertidumbre si se viajaba o no por las cosas de la pandemia, todo lo que está pasando acá en Chile y fuera del país también”, explica Urrutia.

La delantera de Colo Colo finaliza contando que “Los entrenamientos han estado enfocados en nuestro rival, en su juego, los rivales que nos hemos enfrentado parecidas a ellas y enfocarnos 100% en que tenemos que ganar y clasificar a los Juegos”.