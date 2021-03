El experimentado defensor nacional Gary Medel dio a conocer sus primeras impresiones en su regreso a La Roja, donde sostuvo el primer contacto con el entrenador uruguayo Martín Lasarte, de cara a lo que será el amistoso de este viernes ante Bolivia en Rancagua.

De entrada, el jugador del Bologna italiano se manifestó contento por volver a entrenar por el ‘Equipo de Todos’ y destacó la claridad en los conceptos de ‘Machete’.

“Esta nómina me parece super bien, estoy muy contento. Hace casi dos años que no vengo a la selección. Lo conocí (a Lasarte) y estoy super contento. Me sentí bien, hicimos un entrenamiento muy intenso y con las ideas claras”, expresó.

Respecto a los nuevos elementos llamados al combinado nacional, el ‘Pitbull’ dijo que “la idea es que vengan y aporten para que se hagan un espacio en la selección que es muy importante para todos”.

“Para nosotros que tenemos más experiencia, ayudarlos y darles lo mejor, complementar la experiencia con los chicos nuevos”, añadió Medel.

Finalmente, consultado por la suspensión de los cruces clasificatorios de marzo ante Paraguay y Ecuador, Gary señaló que “teníamos ganas de jugar las Clasificatorias pero no se puede por el COVID-19, pero es positivo para conocer al cuerpo técnico y prepararnos para lo que se viene que va a ser muy duro”.