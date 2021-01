El defensor chileno del Watford inglés, Francisco Sierralta, valoró positivamente su cierre de año en suelo británico y hasta realizó una especie de desahogo por su participación en La Roja.

El zaguero, que sorprendió a varios con su buena actuación defendiendo a Chile ante Uruguay y Colombia, reconoció en diálogo con CDF que su adaptación al representativo nacional “no ha sido fácil”.

“Uno va a la Selección, juega dos partidos muy buenos, llega y no te citan un partido, y después, al siguiente partido, uno va a la banca”, explicó.

“Entonces, esos son los momentos donde uno debe entrenar más fuerte (…) Hay que confiar en uno mismo y seguir entrenando, porque la oportunidad siempre llega”, agregó.

De todos modos, Sierralta respaldó totalmente a Reinaldo Rueda: “Yo no sé nada realmente, no he tenido la oportunidad de hablar con él en este momento”.

“Pero si los rumores son ciertos, sería una lástima para el fútbol chileno. Es un técnico con mucha historia, mucha calidad y experiencia. Sería difícil encontrar otro entrenador con esas cualidades”, afirmó tajante.

Sierralta además tuvo palabras para su irregular temporada en Inglaterra, donde su equipo disputa la Championship, Segunda División. Empezó con poca participación pero se ha ido ganando un espacio en la oncena titular.

“Uno no se tiene que quedar con que no juega, solo debe entrenar el doble. Pasó que cambiaron al entrenador, el cual me dio la oportunidad que estaba esperando, y uno la aprovecha. Espero seguir entrenando bien, seguir sumando minutos y jugar más·, expresó.

“Creo que si el entrenador pasado me daba la oportunidad, lo hubiera hecho igual de bien que con este entrenador, no creo que pase por eso. Al final son temas de gustos técnicos, entonces uno solo tiene que luchar siempre”, remató.

Recordemos que Francisco Sierralta juega en Watford desde la presente temporada. Antes, estuvo 3 años en Italia (Parma, Udinese y Empoli).