Los delanteros siguen siendo el dolor de cabeza de La Roja, pensando en el tan manoseado recambio de la Selección Chilena.

Los nombres que han pasado por el equipo que dirige Reinaldo Rueda no han respondido y, de momento, no hay ninguno que se acerque a lo hecho por Alexis Sánchez, Humberto Suazo o Eduardo Vargas en el ‘Equipo de Todos’.

En ese escenario, es que el técnico de origen colombiano ha intentando con nombres de doble nacionalidad, como el caso de Niklas Castro o el del frustrado intento de citar a Sebastián Soto, quien optó por Estados Unidos.

Pero ahora otro nombre toma fuerza y viene desde Inglaterra. Se trata de Ben Brereton, actual atacante del Blackburn Rovers de la Championship (segunda división).

El ariete tiene 21 años y jugó por las selecciones inferiores inglesas (Sub 19 y Sub 20), lo que no es un impedimento para jugar por La Roja adulta.

El propio Brereton contó al sitio oficial del club que “mi mamá es de Chile y mi padre es de Inglaterra, así que soy medio chileno. Mis amigos no me creen, pero mi mamá se vino a Inglaterra cuando era joven y terminó con mi papá”.

En la misma entrevista, el delantero lanzó: “eso significa que soy elegible para jugar por Chile, ¿no?”.

Lo cierto es que Brereton conoce poco de nuestro país, pero sí está interesado en volver. “Fui cuando era más pequeño, pero realmente no me acuerdo. Tengo familia, así que sería bueno ir para allá. Mis abuelos están aquí ahora, pero tengo otros familiares allá”.

Cabe mencionar que por las selecciones juveniles de Inglaterra, el joven del Blackburn jugó 19 partidos y anotó cinco goles, destacando en dos Eurocopas.