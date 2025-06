Todos esperaban con ansias las palabras de Jorge Almirón tras la goleada de Colo Colo por 4-1 sobre Unión Española, en partido por la 12ª fecha de la Liga de Primera 2025.

Se esperaba que el DT argentino diera a conocer sus sensaciones sobre la postura mayoritaria de Blanco y Negro de negociar su salida del vigente campeón del fútbol chileno.

Y no solo eso. Recordar que esta tarde el exestratega de Boca Juniors recibió el cariño de gran parte de la fanaticada alba en el Monumental y de su plantel, que le dedicó los dos últimos goles ante los hispanos.

Sin embargo, la conferencia de prensa de Almirón duraría solamente 30 segundos. Se sentó y solo se limitó a decir: “Cumplo con venir para que no me sancionen ni a mi, ni al club. No voy a responder nada. Buenas noches“.

Tras ello, el trasandino se paró y dejó la sala de prensa ante la atónita mirada de los periodistas apostados. Insólito.

Recordar que Almirón fue citado al Tribunal de Disciplina de la ANFP para que dé explicaciones el martes 27 de mayo por su ausencia en la conferencia de prensa post partido ante Ñublense, en el Estadio Monumental.

Por vulnerar el artículo 51 de las Bases del Campeonato Nacional (Requisitos y obligaciones del cuerpo técnico), el entrenador del ‘Cacique’ arriesga un partido de suspensión.

La insólita conferencia de Jorge Almirón

Crédito: Sentimiento Popular.