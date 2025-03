El fútbol chileno está de luto. Este miércoles, a los 83 años de edad, falleció el histórico Hernán ‘Clavito’ Godoy, recordado jugador y entrenador del balompié nacional.

El otrora entrenador de Santiago Wanderers, San Marcos de Arica, Audax Italiano, entre otros, falleció en horas de esta tarde producto de complicaciones derivadas del cáncer hepático que padecía.

El oriundo de Vallenar, sobrino nieto de la escritora Gabriela Mistral, dejó un importante legado en el fútbol criollo y no solo dentro de la cancha. ‘Clavito’ se caracterizó también por ir siempre de frente, no escabullía la polémica, y por dejar legendarias anécdotas.

El loro de ‘Pititore’ Cabrera

Una de las más recordadas y memorables es la del loro del exdelantero Víctor ‘Pititore’ Cabrera. “En la década de los 80, Pititore tenía un loro al que le daba pan con vino. Y cada vez que el pájaro me veía, me decía: ¡Clavo culiao, Clavo culiao!”, recordaba Godoy.

“El loro me seguía insultando. Me enojé, lo agarré, llevé el loro al baño y tiré la cadena. Pasó una semana y tenía decidido echar al Cabrera. Pero me dijeron que no, porque estaba listo para ser vendido a Colo Colo y tuve que aceptar porque con esa plata cobrábamos todos. Volví a la casa de Pititore, y grande fue mi sorpresa cuando me encontré con el loro entablillado, con vendas en el ala ¡Y me seguía diciendo: ‘Clavo culiao, clavo culiao’’.

Y el otrora atacante y DT tenía otras historias con ‘Pititore’. “En la semana copiapina nos tocó jugar con Antofagasta y a Pititore lo enyesaron y perdimos. Pero los periodistas me dijeron que él se había sacado el yeso y había sido goleador en un torneo de Bahía Inglesa. Dije: ‘¡Lo mato, lo mato!’“, relató.

‘Clavito’ desató las carcajadas de los periodistas con una historia de aquellas

Un momento inolvidable llegó en el 2016. Allí, ‘Clavito’ se sometió a las preguntas de la prensa para analizar un triunfazo de Santiago Morning sobre Coquimbo Unido, donde destacó a sus jóvenes promesas pero con una comparación de aquellas.

“Cuando uno tiene 16, 17, 18 años, uno quiere ganarse a la vida. No te duele nada. Lo único que quieres es triunfar. Yo aquí en La Serena debuté a los 16 años y eso le inculco a los niños“, dijo de entrada.

“Y los clásicos que jugábamos contra Coquimbo contra (Arturo) Canilla Díaz y (Alfonso) Pocho Morales eran a muerte. Y bueno, después me iba a huevear a las putas aquí más arriba“, agregó, desatando las carcajadas de los periodistas presentes.

“Mediocre, fuiste del montón no más”: la recordada pelea contra Waldermar Méndez

Otro instante clásico de Hernán Godoy fue cuando protagonizó en el año 2017 un ‘round’ en vivo con el entonces exarquero y comentarista, Waldemar Méndez.

“Sáquense la venda de los ojos, al camarín de la selección chilena llegaban hasta curados. ¿Vidal cuántas veces lo hizo? Pero ustedes los periodistas no se queman. ¿Entonces para qué me entrevistan? Si saben cómo soy, para qué me llaman” comenzó diciendo.

Y luego las emprendió contra Méndez: “Waldemar, tú fuiste jugador, ¿a quién respetái, a un DT mujer o a un hombre?”. El exarquero le contestó que a todo el mundo, respuesta que no tranquilizó a ‘Clavito’: “Tú estái en otro bando, del periodismo”.

“Vos no te quemái con nadie, po. ¡Vos siempre hay sido cagón pa’ hablar! Vos siempre te ponís de parte de los dirigentes, vos estái de parte del CDF, del Fox. Lo que te conviene pa’ que no te echen. Como periodista no le has ganado a nadie. Y como arquero fuiste mediocre. ¡Mediocre, fuiste del montón, nomás! No quiero tener diálogo contigo, vos soy chueco”, añadió.

Cuando recibió la patada de un reportero en Temuco

Un recuerdo imborrable fue cuando el otrora jugador con pasos por Honduras, Guatemala y Colombia recibió una patada en el trasero por parte de un periodista. En ese momento dirigía a Audax Italiano y enfrentaba a Deportes Temuco en una lluviosa jornada en el sur (2002).

“Recuerdo que el árbitro nos saqueó, nos cobró un penal inexistente y expulsó a un jugador. Iba camino al camarín y aparece un periodista y con su celular me consulta en directo qué opinaba del arbitraje”, contó ‘Clavito’ en su oportunidad.

“Yo no quería hablar y con mi mano le pegué a su teléfono y se le cayó al agua. Se molestó y me pegó una patada en todo el ‘culo’ y salió arrancando. Intenté agarrarlo, pero no pude. Finalmente nos fuimos los dos detenidos”, añadió.

El día en que casi se ahorca con su corbata por encarar a un hincha de Audax Italiano

Otra anécdota que no se olvida se vivió en un Audax Italiano vs. Santiago Wanderers en La Florida, cuando dirigía a los ‘caturros’.

Durante el duelo, un hincha del equipo itálico no cesó de lanzar insultos y groserías hacia el DT, hasta que Godoy, visiblemente afectado, no pudo aguantar más.

“En un momento perdí las casillas, trepé por la reja para pegarle, pero para mala suerte mía se me quedó agarrada la corbata en el alambre de púas. No pude pasar para el otro lado a pelear“, indicó el mítico estratega.

“Se cree lindo el hueón”

Y su último ‘palo’, del que se tiene recuerdo, fue para el delantero nacional Carlos Palacios, luego que la ‘Joya’ se ausentara de forma voluntaria a una convocatoria de La Roja.

“Yo como entrenador de la Selección, si se me niega, no lo llamo nunca más. Lo echo cagando. Se cree lindo el hueón, porque es de lo mejor dentro de la mediocridad del fútbol chileno“, apuntó.

“Ni un jugador puede decir que no, aunque ande mal la Selección. Anda igual que el ‘Rey’ Arturo, esas declaraciones de que ‘hago falta yo’. Tiene que ser más humilde“, cerró.