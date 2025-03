Un verdadero bochorno se vivió en el estadio Tierra de Campeones este pasado domingo, luego de que en el minuto 72′ del duelo entre Deportes Iquique y Unión Española, se suspendieran las acciones por la invasión de los barristas locales al terreno de juego.

Claro está que los ‘Dragones Celestes’, eliminados en fase 3 de Copa Libertadores y colistas en la Liga de Primera, no tienen nada de contentos a sus fanáticos, en un escenario que habría despertado el lamentable actuar.

A la espera del informe arbitral, el elenco nortino, sujeto al artículo 66° del Código de Procedimiento y Penalidades de la ANFP, se expone a un duro castigo.

Tal documento, señala en el mencionado artículo que se “sancionará todo incumplimiento en la conducta de los espectadores”, haciendo hincapié en la “invasión al campo de juego por parte de los adherentes o simpatizantes”

En ese sentido, no solo es válida una amonestación, sino también, multas de 10 a 500 UF y peor aún, arriesgar un máximo de 5 fechas sin público en los partidos de local.

Cabe señalar que hasta la intervención de los hinchas, Unión Española estaba goleando por 4-0 a Deportes Iquique en condición de visitante.

El fútbol chileno se fuera chucha, esto no lo había visto desde que el partido de Colo Colo con Wanderers una década atrás más o menos, pero tenemos mundial Sub 20, y no sé si tocamos fondo. Lo de la invasión en Iquique es un reflejo del Estado de nuestro torneo, un caos pic.twitter.com/edd6BKwufx

— Hector G. (@HGomez_Chile) March 17, 2025