Deportes Colina, vinculado a Fernando Felicevich, se prepara para ingresar al profesionalismo luego de que Barnechea no juegue en Segunda División 2025 por problemas administrativos. A pesar de los rumores que apuntaban a la adquisición del club por parte del reconocido agente de futbolistas, la alcaldesa de Colina, Isabel Valenzuela, desmintió la información, señalando que el 90% de las acciones fue vendido a un privado que no es Felicevich. La edil aseguró que se ha acordado mantener la identidad y el vínculo con el territorio, destacando que el objetivo sigue siendo apoyar a los niños de la comuna en materia deportiva.

Luego de que Barnechea decidiera no jugar el torneo de Segunda División 2025 por constantes problemas administrativos, derivados de una sanción recibida por la suspensión de la licencia de clubes de ANFP, Deportes Colina, club últimamente ligado a Fernando Felicevich, está a la espera de entrar en el profesionalismo.

Pese a que los rumores indicaban que el reconocido agente de cracks como Alexis Sánchez y Arturo Vidal compró la institución, este jueves la alcaldesa de Colina, Isabel Valenzuela, desmintió todo.

“Es una noticia completamente falsa. El año 2023 el equipo, el 90% de sus acciones, fue vendido a un privado, que no es Felicevich. Hoy día estamos desarrollando en conjunto con él, nosotros tenemos el 10%”, dijo la edil a Emol TV.

Al mismo medio, además, la jefa comunal recalcó que en la tratativa entre la Municipalidad de Colina y el nuevo propietario (cuyo nombre aún es desconocido), se repasaron temas como mantener la identidad y el vínculo con el territorio.

“Felicevich no es propietario de Deportes Colina, no se está pensando, lo conversé con el dueño del equipo. Va a seguir siendo un equipo que le entrega identidad a nuestra comuna, trabaja mucho el deporte en nuestra comuna. Una de las cosas que le pedimos al dueño del equipo, del 90% del equipo, es que la identidad no se pierda, el nombre no se cambie, donde el objetivo sean los niños de nuestra comuna, y eso se ha cumplido a cabalidad”, finalizó.