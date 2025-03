Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

La Universidad Católica se encuentra en aprietos al no tener estadio para recibir a Colo Colo en el clásico programado para este sábado 15 de marzo, debido a las obras en Santa Laura y el Claro Arena, lo que pone en riesgo el encuentro. El presidente del club, Juan Tagle, ha solicitado formalmente la reprogramación del partido ante la ANFP, mencionando los esfuerzos realizados para encontrar una sede alternativa. Ante la propuesta de Colo Colo de invertir la localía, Tagle indicó que la ANFP consideró esta opción anteriormente, pero hasta ahora no ha recibido respuesta del equipo rival, y argumenta que no se puede obligar a cambiar la localía a una ciudad distante, ya que afectaría el aspecto deportivo al jugar varios partidos seguidos como visitante.