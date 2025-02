Luego de una sorprendente segunda fecha, la Liga de Primera 2025 continúa su camino con duelos claves en la lucha por los primeros puestos.

Esta semana, los hinchas volverán a disfrutar de entretenidos encuentros que harán vibrar a todos quienes siguen “el deporte más bello del mundo”.

Colo Colo visitará a Huachipato en el Estadio Huachipato CAP, en un partido clave para los albos, que buscarán sumar de a tres frente tras su revés con O’Higgins. El cuadro acerero, por su parte, intentará hacerse fuerte en casa y sorprender al equipo dirigido por Jorge Almirón.

Universidad de Chile enfrentará a Cobresal en El Cobre, con la misión de consolidar su juego y mantener su buen rendimiento de dos triunfos en el torneo. Los azules llegan con expectativas altas y una buena racha de goles, mientras que el cuadro minero quiere aprovechar la localía para sumar puntos importantes.

Por su parte, Universidad Católica recibirá a Deportes Iquique en el Estadio Santa Laura, en un duelo donde los cruzados buscarán imponer su jerarquía y acallar las voces que hablan de un mal momento en la saga de Tiago Nunes.

Al frente tendrán a un envalentonado cuadro nortino, que viene de pasar de ronda en Copa Libertadores, y que de seguro guardará nombres para el concierto internacional.

En otros encuentros, Everton y Ñublense se medirán en Sausalito, mientras que Palestino recibirá a Audax Italiano en un nuevo “Clásico de Colonias” que promete intensidad y emociones en La Cisterna.

El arranque de la fecha estará a cargo de Deportes Limache y Coquimbo Unido, quienes se enfrentarán en el Estadio Nicolás Chahuán, mientras que el cierre tendrá como protagonistas a Unión La Calera y O’Higgins, en un duelo programado para el domingo en la noche.

Cartelera Liga de Primera – Fecha 3

28 de febrero

● Deportes Limache vs. Coquimbo Unido – 20:00 horas – TNT Sports Premium y TNT Sports en Max

1 de marzo

● Deportes La Serena vs. Unión Española – 12:00 horas – TNT Sports Premium y TNT Sports en Max

● Universidad Católica vs. Deportes Iquique – 18:00 horas – TNT Sports Premium y TNT Sports en Max

● Palestino vs. Audax Italiano – 18:00 horas – TNT y TNT Sports en Max

● Everton vs. Ñublense – 20:30 horas – TNT Sports Premium y TNT Sports en Max

2 de marzo

● Huachipato vs. Colo Colo – 12:00 horas – TNT Sports Premium y TNT Sports en Max

● Cobresal vs. Universidad de Chile – 18:00 horas – TNT Sports Premium y TNT Sports en Max

● Unión La Calera vs. O’Higgins – 20:30 horas – TNT Sports Premium y TNT Sports en Max