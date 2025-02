Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

El Campeonato Nacional de Chile regresa este viernes 14 de febrero, coincidiendo con San Valentín, con una primera fecha que se extenderá hasta el lunes 17 de febrero. Destacan emocionantes encuentros como el O\'Higgins vs Huachipato, marcado por el trágico recuerdo de 16 hinchas celestes fallecidos en 2013. A diferencia de la tradición, el primer duelo no será entre el campeón de Primera A (Colo Colo) y el campeón de Primera B, sino que Deportes Iquique vs Coquimbo Unido darán inicio al torneo el viernes a las 21:00 horas. El resto de la jornada incluye partidos como Universidad de Chile vs Ñublense y Deportes La Serena vs Colo Colo, prometiendo una apasionante reapertura del torneo.