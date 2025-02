Santiago Wanderers, Magallanes y Deportes La Serena destacaron en la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Chile 2025 al posicionarse en lo más alto de sus respectivas zonas. El equipo \'caturro\' lidera el Grupo B con seis puntos tras vencer a Deportes Limache 2-1, mientras que Magallanes encabeza el Grupo G con la misma cantidad de unidades al ganar por la mínima a Deportes Recoleta. Por su parte, Deportes La Serena, último campeón de la Primera B, lidera el Grupo C con siete puntos al vencer a San Marcos de Arica 2-1. Las victorias les permiten a estos equipos mantenerse en lo más alto de sus grupos en este torneo.

Santiago Wanderers, Magallanes y Deportes La Serena sonrieron este domingo en sus respectivos partidos por la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Chile 2025.

Victorias que le permitieron a ‘caturros’, ‘carabeleros’ y ‘granates’ quedar en lo más alto de sus respectivas zonas en este segundo certamen de importancia en el país.

El ‘Decano’ llegó a los seis puntos en el Grupo B, con campaña perfecta y con un partido pendiente, al vencer por 2-1 a Deportes Limache en el Estadio ‘Lucio Fariña’ de Quillota.

Por los verdes de Valparaíso marcaron Juan Ignacio Duma (10’) y Leandro Navarro (84’), mientras que Misael Llantén (43’) anotó para el ‘Tomate Mecánico’.

En tanto, la ‘Academia’ quedó en el primer puesto del Grupo G, con seis unidades, al derrotar por la cuenta mínima a Deportes Recoleta en el estadio municipal ‘Leonel Sánchez’. La única cifra la marcó en la agonía Alonso Barría (90+5’).

El último campeón de la Primera B, por su parte, superó en el estadio La Portada por 2-1 a San Marcos de Arica con las dianas de Andrés Zanini (53’) y Esteban Moreira (86’, de penal). El descuento de los ‘Bravos del Morro’ lo marcó Diego San Martín (34’).

Con la victoria ante su gente, la escuadra que dirige Erwin Durán es el puntero del Grupo C con siete puntos. Más atrás están Coquimbo Unido (5), San Marcos (4) y Cobresal (0).

La tercera jornada de la fase de grupos continuará este lunes 10 de febrero con los duelos Santiago Morning vs. Universidad de Chile (19:00 horas -Grupo C-), en el estadio Bicentenario de La Florida, y Unión La Calera vs. Universidad Católica (20:30 -Grupo D-), en el estadio ‘Nicolás Chahuán’.