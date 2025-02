Malas noticias sacuden a Arturo Fernández Vial, tradicional elenco del fútbol de nuestro país que hoy por hoy, se encuentra en una crisis administrativa tras descender a la Tercera División en la pasada temporada.

Al aterrizar otra vez en el amateurismo, el club se ha dividido en dos bandos: la sociedad anónima -actual controlador- y la otra, la Corporación aurinegra, que busca hacerse con la administración de la institución.

Mientras la SADP ha presentado diez renovaciones y siete nuevos jugadores, la Corporación -sin plantel de jugadores confirmado- oficializó a Néstor Zanatta como su nuevo entrenador. Sin embargo, desde ANFA llegó la lápida.

El presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Amateur, Justo Álvarez, confirmó a Diario Concepción que “mientras no se resuelva el tema judicialmente, ninguno de los dos puede ingresar oficialmente tanto a la Tercera A como a la Tercera B”.

“Fernández Vial Sadp no puede ingresar a Tercera División porque no cumplió con el cuaderno de cargos, que tiene un punto medular que es el certificado de no deuda que emite la ANFP”, dijo el dirigente, que a su vez, detalló la situación de la Corporación vialina.

“La Corporación tampoco podrá jugar mientras no se resuelva el tema judicial. Si la justicia dice que es la Corporación, puede estar en Tercera B, y si dice que es la Sadp tendría que verse para el próximo año cuando postulen, siempre que hayan pagado todas las deudas que puedan tener con personas, jugadores, administrativos”, finalizó Álvarez.