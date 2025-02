Sam Kerr, estrella del Chelsea femenino y de la selección australiana, llamó “estúpido y blanco” a un oficial de policía durante una discusión en una comisaría en enero de 2023.

La jugadora está en juicio por acoso racial grave hacia un policía por los hechos ocurridos en la madrugada del 30 de enero de 2023.

Kerr, acompañada de su pareja Kristie Mewis, habían estado bebiendo y fueron llevadas a una comisaría por un taxista después de que una de ellas “se encontrara mal” y rompiera una de las ventanillas y, además, se negara a acarrear con los costes de limpiar el vehículo.

Según la cámara corporal de uno de los agentes, Kerr llamó a uno de ellos “estúpido y blanco”, lo cual fue recibido por el mismo “con decepción y humillación”.

La defensa de Kerr aseguró que “nadie discute que esas palabras se dijeron”, pero que no son suficientes para “hacer a alguien culpable de un delito”.

“Las palabras fueron un comentario, mal expresado, sobre las posiciones de poder y de privilegio”, añadió la abogada de la futbolista.

Según la versión de la acusación, Kerr y su pareja habían estado bebiendo esa noche por la zona londinense de Twickhenham, y decidieron tomar un taxi a casa.

El conductor llamó a la policía cuando vio que una de las ocupantes estaba tratando de romper la ventanilla del vehículo, por lo que los agentes le recomendaron que fuera a la comisaría de Twickhenham y que allí le asistirían.

La abogada de la acusación contó que varios agentes vieron a Kerr salir “a rastras” por la ventanilla rota del taxi y que se acercaron al coche de policía en un “mal estado”.

“Dentro de la comisaría, Kerr explicó que el taxista les había recogido, pero se negaba a llevarles a la casa de la futbolista. Ellas sintieron que las estaban secuestrando y por eso rompieron la ventanilla para poder escapar. Un agente revisó los daños en el taxi y el conductor explicó que una de las ocupantes se encontraba mal y que les había pedido que abonaran el pago de limpieza, a lo que se negaron. En ese momento llamó a la policía”, añadió la acusación.

