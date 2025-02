Colo Colo busca fichar a la joven promesa Tomás Roco, mediocampista formado en Cobreloa, de 18 años, quien quedó libre al no renovar contrato. Aunque el \'Cacique\' ha mostrado interés y espera la autorización de los derechos formativos, Cobreloa exige el pago de una deuda pendiente por el jugador Ignacio Jara, amenazando con no ceder el certificado si no se cancela. El presidente de Cobreloa, Harry Robledo, destaca la necesidad del dinero.

Pese a que Anibal Mosa dio hace algunos días por cerrado el tema fichajes en Colo Colo, el ‘Cacique’ encontró una interesante oportunidad de mercado con una joven promesa formada en Cobreloa.

El jugador en cuestión es el mediocampista ofensivo Tomás Roco, de solo 18 años. El volante se estrenó profesionalmente el 2023 con los loínos, en Copa Chile, y un año después debutó en Primera División.

Tras finalizar la temporada pasada, Roco quedó libre al no renovar contrato con los naranjas. Por esta razón, el ‘Cacique’ preguntó por el jugador y acercó posiciones.

Y desde el Monumental esperan que Cobreloa mande la carta de autorización de los derechos formativos, para cerrar el traspaso, pero los loínos no lo han hecho.

En diálogo con En La Línea Deportes, de Calama, el presidente del cuadro nortino, Harry Robledo, aclaró la posición del club y con un claro mensaje a los albos.

“No lo hemos cedido y estamos en la posición de que ellos tienen que pagar lo que corresponde y recién ahí vamos a emitir el certificado“, indicó de entrada.

Luego, el dirigente detalló una deuda antigua por parte del vigente campeón del fútbol chileno. “Tenemos el tema pendiente con (Ignacio) Jara. Hay dineros pendientes, uno no puede ir a pedir fiado a un negocio que debe, un poco para graficar la situación de Roco. Si no hay pago no hay certificado”, dijo.

“Son varios millones (cerca de 146 millones de pesos). Eso quedó pendiente de las directivas anteriores, no hincaron el diente, no sé. Y en eso nosotros estamos insistiendo porque es un dinero que necesitamos mucho”, complementó.

Incluso, Robledo contó que los representantes de Roco amenazaron con una demanda a Cobreloa si persisten las trabas.

“Ellos dicen que podríamos estarle cortando la libertad de trabajo a un jugador. Nosotros necesitamos el dinero, así que como dije, si no hay plata, no hay certificado. Son como 90 mil dólares (88 millones de pesos, aproximadamente). Lo que pasa es que la formación parte después de la Escuela, entonces no son los 8 años que se hablaba, serían solo 3 años aproximadamente”, sentenció.