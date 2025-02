Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

Trasandino de Los Andes desmiente rumores sobre su posible no participación en la Segunda División Profesional 2025, aclarando que no enviaron ningún oficio a la ANFP al respecto. Sin embargo, admiten la posibilidad de no competir si se concreta un acuerdo entre la ANFP y el SIFUP que les dificultaría financiar 40 semanas de competencia en un torneo de 26 fechas. Expresan preocupación por la falta de respuesta de la ANFP a sus consultas y por sentirse excluidos y desatendidos en la toma de decisiones. Argumentan que los clubes de la Segunda División enfrentan una exclusión sistemática, denunciando la falta de voz y voto en el Consejo de Presidentes y la unilateralidad de la ANFP en acuerdos con el SIFUP.